Libano, l'esercito israeliano si prepara a un'operazione nel sud

L'esercito israeliano ha pubblicato un video che mostrerebbe le truppe israeliane che si preparano per le operazioni nel sud del Libano. L'Idf ha dichiarato in un comunicato che i soldati stanno operando insieme ad altre forze per smascherare e smantellare le infrastrutture di Hezbollah nella zona. Israele ha chiesto alla popolazione di evacuare diverse decine di comunità nel Libano meridionale, molte delle quali a nord della zona cuscinetto dichiarata dalle Nazioni Unite e istituita dopo la guerra tra Israele e Hezbollah nel 2006.