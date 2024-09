Libano, Idf mostra video di attacchi a strutture Hezbollah nel sud del Paese

L'esercito israeliano ha comunicato che le sue forze aeree hanno colpito nella notte diverse infrastrutture di Hezbollah nel sud del Libano, tra cui “un deposito di armi nella zona di Khiam”. Inoltre, “l'artiglieria dell'IDF ha colpito in diverse aree del Libano meridionale”. Un video mostra gli attacchi: il filmato è stato rilasciato dopo che il ministro della Difesa israeliano ha dichiarato l'inizio di una “nuova fase” della guerra, in cui Israele intende concentrarsi sul fronte settentrionale, contro i militanti di Hezbollah in Libano.