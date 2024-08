Libano, generale Stefano Messina: "Situazione complessa, ma operiamo ancora in sicurezza"

"Ferragosto al lavoro, la nostra settimana è fatta di sette lunedì. I nostri soldati stanno eseguendo tutto il necessario perché la missione non abbia mai sosta", così il generale Stefano Messina, comandante del contingente italiano in Libano, a Tgcom24 parla della missione Unifil. "Con grande dedizione siamo fieri di esseri qui a rappresentare l'Italia con il basco dell'Onu". E sulla situazione del momento il generale rassicura: "Siamo in una situazione operativa complessa ma ancora gestibile, abbiamo la capacità di operare in sicurezza".