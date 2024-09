Libano, centinaia di pasti preparati per gli sfollati

I volontari hanno allestito una cucina per preparare i pasti per gli sfollati in una stazione di servizio vuota di Beirut, che è diventata un centro per i volontari dopo la devastante esplosione del porto del 2020. Una dozzina di volontari si occupa di preparare pentole di lenticchie e riso per il popolare piatto libanese 'mudardara' e tagliare verdure per l'insalata. La cucina si trova in un quartiere di Beirut a maggioranza cristiana, dove molti si oppongono politicamente a Hezbollah, gruppo militante e partito politico sciita. Molti degli sfollati a causa dei bombardamenti israeliani provengono dalle aree in cui Hezbollah ha le sue principali operazioni e basi di supporto.