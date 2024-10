Libano, attacco alle basi Unifil

Israele ha colpito tre basi della missione Unifil schierata nel sud del Libano. Due sono italiane mentre la terza è il quartier generale della missione Onu. Alcune telecamere degli avamposti italiani sono state distrutte da colpi di armi portatili. Non ci sono connazionali coinvolti, mentre due caschi blu indonesiani sono rimasti feriti. L'attacco avrebbe avuto l'obiettivo di "costringere Unifil a ritirarsi" per non avere "testimoni scomodi" in vista di "pianificazioni future" dell'esercito di Tel Aviv in Libano. Protesta il governo italiano. Il premier Meloni: "Inammissibile". Il ministro della Difesa Crosetto convoca l'ambasciatore israeliano: "L'attacco di Israele a Unifil è un crimine di guerra". Intanto un raid israeliano su una scuola che ospita sfollati a Gaza ha provocato diversi morti, nel centro della Striscia.