Fedez ospita Vannacci nel suo podcast

Ospite del podcast di Fedez, Roberto Vannacci si muove con circospezione: sa bene di non potersi fidare fino in fondo dell'endorsement che Federico Lucia, Fedez appunto, ha fatto pochi giorni alla Zanzara su Radio24. Per quasi un'ora e mezza il generale ribatte colpo su colpo. In inferiorità numerica, stretto tra il rapper e lo youtuber Mr. Marra, racconta, spiega e argomenta.