Laura Pausini a sorpresa su un bus scoperto a Milano per lanciare il nuovo singolo

Su un double-decker bus, un autobus a due piani con quello superiore scoperto in giro per il centro di Milano, sfidando le fresche temperature serali di un inizio autunno molto diverso dalla torrida estate, Laura Pausini ha presentato in maniera originale alla stampa il nuovo singolo 'Ciao'. Un brano inedito - ha spiegato - che non aveva intenzione di scrivere e che nei fatti chiude il progetto dell'album "Anime parallele", uscito lo scorso ottobre, e con il quale la cantante ha deciso che "si devono lasciare andare le persone che ti hanno deluso o con cui si è chiuso un rapporto senza arrabbiarsi o essere definitivi".