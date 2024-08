Lady"Soumahoro, Cassazione:""Struttura delinquenziale a base familiare"

Aveva fatto bene il tribunale del Riesame di Roma a respingere la richiesta di revoca degli arresti domiciliari per Liliane Murekatete, la moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, che non è coinvolto nell'inchiesta. Questo perché, si legge nelle motivazioni con cui la Cassazione aveva confermato la decisione del giudice capitolino, la donna è accusata di "condotte gravi" da cui emerge "la presenza di una struttura delinquenziale a base familiare" e perché avrebbe contribuito alla distrazione di oltre un milione di euro. Dunque, avevano concluso i giudici di piazza Cavour, il gip di Latina - nel disporre l'arresto di Murekatete - aveva preso una decisione corretta, in linea con le esigenze cautelari.