La Spal al fianco della prevenzione con la sua nuova terza maglia

La Spal ha presentato la terza maglia. Come spesso accade i colori sono distanti da quelli sociali ma in questo caso si tratta di un'iniziativa davvero speciale. La divisa lilla del club di Ferrara, infatti, è dedicata alla prevenzione del tumore al seno e sarà indossata contro il Pescara. Le maglie poi saranno messe all'asta su Charity Stars e i proventi raccolto saranno destinati alla LILT, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, della sezione di Ferrara. Altri 5 euro verranno donati, sempre alla Lilt, per ogni maglia venduta attraverso i canali ufficiali del club. Il lilla è un omaggio all'ottobre rosa, il mese tradizionalmente dedicato alla prevenzione del tumore al seno: questa speciale iniziativa della Spal è proprio un invito a prendersi un momento per riflettere sull'importanza della salute. Perché prevenire è un gesto di consapevolezza e forza. La protagonista del video è Marzia Carli, giocatrice di prima squadra dell'Accademia Spal Femminile.