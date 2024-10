La Georgia in piazza dopo la vittoria dei filorussi

"Non posso riconoscere queste elezioni, i nostri antenati non ce lo permetterebbero". Alla luce dei risultati elettorali in Georgia, che hanno visto la netta affermazione del partito filorusso, la presidente Salome Zourabichvili ha parlato di un'operazione speciale del Cremlino per allontanare sempre di più il Paese dall’Europa. La Nato, gli Stati Uniti, l'Unione europea chiedono chiarimenti. L'unico a congratularsi è il primo ministro ungherese Viktor Orban, che oggi arriverà a Tbilisi. L'opposizione ha annunciato nuove proteste di piazza dopo quelle dei mesi scorsi.