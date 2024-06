La climatologa Serena Giacomin: "Meteo altalenante e piogge al Nord fino alla prima settimana di luglio"

"Per il momento abbiamo una circolazione atmosferica bloccata e questo blocco che si trova in questo momento sull’Atlantico fa sì che si crei una sorta di scivolo, un corridoio aperto tra l’oceano e il Nord Italia che non vede questa alta pressione consolidata e quindi continua a mantenere questa dinamicità atmosferica e instabilità. Questa situazione di blocco riguarda anche le nostre regioni meridionali perché in zone come la Sicilia persiste l’assenza di precipitazioni ed è questa la faccia più pericolosa e più preoccupante dell’estremizzazione climatica. Il fatto che ci si ritrovi nello stesso territorio sebbene a diverse latitudini a vivere situazioni climatiche estreme ed entrambe le condizioni ci mettono in una condizione di rischio e di disagio" spiega ancora la climatologa.