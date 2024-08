L'orsetto Kuma, da Roma alla Germania verso la semilibertà

Kuma, l'orsetto che da due anni si trovava al bioparco di Roma, è stato trasferito con successo in Germania, nel centro di recupero per orsi di Bad Fussing, in Baviera. Lo fa sapere l'Enpa. Dopo una fase iniziale di controlli e adattamento, l'orso bruno potrà vivere in uno stato di semilibertà in un'ampia area boschiva in compagnia di altri simili. Trovato abbandonato nel 2021 a Gorizia, l'orsetto era stato salvato e trasferito a Roma, dove gli era stata diagnosticata una grave malformazione congenita ai reni che gli avrebbe impedito di essere reintrodotto in natura, ma non di vivere in una riserva più limitata.