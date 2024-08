L'Iran pronto ad attaccare, tensione alle stelle in Medioriente

Tensione altissima in Medio Oriente in attesa della rappresaglia dell'Iran dopo l'uccisione a Teheran del capo di Hamas Haniyeh. Gli Usa avvertono Israele che l'attacco potrebbe avvenire "nei prossimi giorni" e Biden invita Netanyahu a evitare escalation. La milizia sciita libanese legata a Teheran oggi si è data da fare per evacuare verso il centro della città la sua roccaforte nel sobborgo di Daaheh a Beirut, il quartier generale preso di mira da Israele nei giorni scorsi con l'eliminazione del comandante militare e numero due di Hezbollah Fuad Shukr.