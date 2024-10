L'Everest è sempre più alto: cresce di 2 millimetri l'anno

Era la mattina del 29 maggio 1953 quando il neozelandese Sir Edmund Hillary e il nepalese Tenzing Sherpa conquistarono, per primi, la cima del Monte Everest. Al ritorno ricevettero un'accoglienza da eroi. Oggi come allora, quella vetta tra Cina e Nepal, rimane la più ambita, custode di quel fascino magnetico che appartiene alla natura. Da quel 1953 in tanti hanno provato l’emozione di arrivare lassù. Dominare dall’alto la montagna più alta del mondo che conserva il suo record, anzi… lo supera. Secondo lo studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience l’Everest sta continuando a crescere