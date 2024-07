L'ennesimo selfie con l'orso in Trentino: la denuncia dell'Enpa alla Procura

Un'orsa scappa spaventata cercando di salvare i suoi piccoli, inseguita da un uomo. Il tutto finisce in un video rilanciato sui social. È successo a Dro, in Trentino, martedi 4 luglio. Adesso è arrivata la denuncia alla Procura da parte dell'Enpa, Ente nazionale protezione animali, per quella che definisce un'azione di disturbo e maltrattamento nei confronti dei plantigradi. Il servizio faunistico provinciale ricorda che in caso di incontro ravvicinato con un orso bisogna allontanarsi in silenzio. Fotografarlo, filmarlo, seguirlo è vietato, oltre che molto pericoloso.