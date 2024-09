L'attacco di Conte a Renzi e i dubbi del campo largo

Giuseppe Conte chiude all'ipotesi di un'apertura del campo largo a Renzi. Per il leader del M5s "resuscitare Renzi, premiandolo dopo la disfatta elettorale europea e i suoi ripetuti fallimenti, avrebbe un costo pesantissimo per la serietà e credibilità del progetto di alternativa a Meloni". Replicano da Italia Viva Paita e Scalfarotto, secondo i quali se Conte vuol continuare a perdere le elezioni, è sulla strada giusta, perché l'unica possibilità di battere il centrodestra è restare tutti uniti, come fanno loro.