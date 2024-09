L'annuncio di Adele: "Mi prendo una lunga pausa"

Adele si prende una lunga pausa. La cantante, sul palco in lacrime, ha annunciato ai suoi fan che non li vedrà per un "tempo incredibilmente lungo". Sabato, nell'ultima delle sue esibizioni previste nel periodo di 'residency' all'arena di Monaco di Baviera, ha spiegato che la pausa inizierà dopo un'ultima serie di concerti a Las Vegas in programma a novembre. "E dopo non vi vedrò per un tempo incredibilmente lungo, ma vi terrò nel mio cuore e fantasticherò su questi spettacoli, e su tutti gli spettacoli che ho fatto negli ultimi tre anni", ha detto ancora la cantante.