L'agenda di fine anno del governo

Domani alle 11 convocata la commissione bilancio del Senato. Nessuna possibilità di modificare la manovra, né di esaminare gli 800 emendamenti dell'opposizione. Alle 14 in aula. La fiducia sarà votata sabato 28 alle 14. Le aule parlamentari riaprono il 7 e l'8 gennaio, mentre il 31 è previsto il consueto messaggio di fine anno di Mattarella. Rimandata al 9 gennaio la conferenza stampa del presidente del consiglio (l'anno scorso si tenne 4 gennaio). Nello stesso giorno arriverà a Roma il presidente Usa Joe Biden, in visita di congedo.

L'11 entrerà in vigore il decreto flussi che prevede anche il trasferimento alle corti d'appello della competenza sui ricorsi dei richiedenti asilo