Kiev mette al bando la chiesa ortodossa legata al Patriarcato di Mosca

"La situazione nell'est dell'Ucraina è molto difficile" dice Zelensky. Il Cremlino cerca di incutere terrore anche nell'area più occidentale dell'Ucraina. Mosca ha colpito un impianto industriale nell'Oblast di Ternopil, provocando un incendio. L'amministrazione locale ha invitato gli abitanti a non uscire di casa per i fumi tossici che si sono sprigionati nell'aria. Il parlamento di Kiev ha approvato un disegno di legge che prevede la messa al bando in Ucraina della Chiesa ortodossa legata al Patriarcato di Mosca: "Non è una questione religiosa, ma di sicurezza".