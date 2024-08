Kiev: azioni militari a Kursk conseguenza dell'aggressione di Mosca

"La causa principale di qualsiasi escalation, bombardamento, azione militare, evacuazione forzata e distruzione di forme di vita normali, anche all'interno dei territori della Russia come le regioni di Kursk e Belgorod, è esclusivamente l'inequivocabile aggressione della Russia". Lo scrive in un post sul social X il consigliere presidenziale ucraino Mikhailo Podolyak. "Questo include i tentativi di impossessarsi di territori stranieri e il disprezzo per le norme di diritto internazionale che sostengono chiaramente la sovranità e l'integrità territoriale, - aggiunge, - ma la guerra è guerra, con le sue regole, in cui l'aggressore raccoglie inevitabilmente i risultati corrispondenti...".