Kamala Harris: "Sarò presidente di tutti gli americani"

In vista delle elezioni Usa 2024, Kamala Harris ha accettato la nomination alla presidenza nell'ultima giornata della convention democratica a Chicago. "Abbiamo l'opportunità di tracciare una nuova via da seguire, non come membri di un partito o una fazione, ma come americani. So che ci sono persone di varie opinioni politiche che ci guardano. E voglio che sappiate: prometto di essere un presidente per tutti gli americani", ha detto Harris.