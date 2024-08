Kamala Harris in cerca di un vice, Trump torna all'attacco

Kamala Harris "non vuole farvi mangiare la carne rossa, vuole disfarsi delle vostre mucche". Lo ha detto Donald Trump nel corso di un comizio in Georgia per illustrare l'estremismo della vicepresidente. "Se vince sarà caos e criminalità", ha aggiunto l'ex presidente, definendo Harris un "disastro che ha distrutto il nostro Paese". Per tutto il weekend la candidata dem si dedicherà a incontri e consultazioni per designare un vicepresidente. Tra i papabili il senatore dell'Arizona Mark Kelly e il governatore del Minnesota Tim Walz.