Usa, Jon Bon Jovi convince una donna a non buttarsi da un ponte

Jon Bon Jovi eroe a Nashville. Il cantate e musicista salva una donna dal suicidio e la convince a non buttarsi da un ponte. La superstar e un assistente di produzione stavano girando un video proprio su quel ponte pedonale, il Seigenthaler, a Nashville, quando si sono accorti della donna appoggiata alla ringhiera e visibilmente intenzionata a togliersi la vita. Sia l'assistente sia Jon si sarebbero avvicinati lentamente a lei, le avrebbero parlato e poi l'artista, abbracciandola, l'avrebbe convinta a non buttarsi nel fiume Cumberland, aiutandola a superare la ringhiera per mettersi in salvo. Il video è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e poi diffuso dalla polizia di Nashville su X.