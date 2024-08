Dibattito sullo Ius Scholae, Foti (FdI): "Non è nel programma del governo"

Il tema non è all'ordine del giorno, ma le parole di Antonio Tajani "Svegliamoci, il mondo è cambiato", rilanciano il dibattito sullo Ius Scholae, il diritto alla cittadinanza per i minori stranieri che abbiano completato il ciclo della scuola dell'obbligo nel nostro paese. Il vice premier e segretario di Forza Italia sa bene che non rientra negli accordi di governo, e non è quindi una priorità, ma sottolinea: "Le intese si possono arricchire". Fratelli d'Italia sostiene di non avere posizioni pregiudiziali, ma Foti, capogruppo alla Camera, ricorda che un'eventuale riforma della cittadinanza non è nel programma dell'esecutivo e della maggioranza. Le opposizioni sono a favore dello Ius scholae, anche se al momento non esiste una proposta unitaria.