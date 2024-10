Israele, suonano le sirene ad Haifa: Hezbollah rivendica il lancio di missili

Le sirene di allarme antimissile suonano in diverse comunità della regione della Galilea. Gli allarmi arrivano poco dopo che una raffica di razzi è stata lanciata su Haifa, e ore dopo che il presunto successore di Hassan Nasrallah come leader di Hezbollah è stato apparentemente preso di mira in un attacco a Beirut. I residenti di Haifa e dei sobborghi circostanti riferiscono di una serie di intercettazioni nella raffica di razzi sparata sulla città settentrionale. Hezbollah ha poi rivendicato un attacco contro una postazione israeliana: il gruppo libanese ha detto di aver colpito Krayot, a nord di Haifa.