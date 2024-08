Israele si prepara alla risposta dell'Iran

Secondo media arabi, l'Iran potrebbe attaccare Israele il 12 o 13 agosto, in occasione dell'anniversario della "Distruzione del Tempio". Nel frattempo, Israele si prepara a questa possibile risposta dell'Iran e dei suoi alleati - Hamas, Hezbollah e Houthi - all'uccisione del leader politico Ismail Haniyeh, non rivendicata ma ampiamente attribuita allo Stato ebraico. Esercito e forze di sicurezza sono in stato di massima allerta. Provano a frenare gli Stati Uniti. Il presidente americano avrebbe intimato con fermezza al premier israeliano di non alimentare l'escalation e di arrivare a un accordo su Gaza.