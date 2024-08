Israele, atteso un attacco dell'Iran nelle prossime ore

Parte dei servizi segreti israeliani si attende un attacco dell’Iran entro giorni. Benjamin Netanyahu ha imposto ai suoi ministri il silenzio stampa su questioni legate alla sicurezza, ma secondo il presidente americano Joe Biden un'intesa è ancora possibile. Intanto Regno Unito, Francia e Germania hanno diramato un comunicato congiunto per chiedere a Teheran e agli alleati - come gli Hezbollah del Libano e gli Houthi dello Yemen - di non attaccare Israele provocando un'escalation regionale di cui dovrebbe rispondere.