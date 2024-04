Un respiro dopo una notte di apnea, quella del massiccio attacco iraniano, iniziata quando i telegiornali della sera, citando un'alta fonte del governo che per molti analisti era lo stesso premier Netanyahu, consigliavano agli israeliani di non andare a dormire. Non accadeva da 33 anni che il paese fosse militarmente attaccato da uno stato sovrano. Poi, ieri all'alba, i notiziari hanno riferito che non c'erano altri missili in arrivo dall'Iran e che quelli lanciati erano stati neutralizzati. "Risponderemo adeguatamente, ma non adesso", è la linea del governo di guerra che prende forma nel corso del day after