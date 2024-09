Israele, pronti a salvacondotto a Sinwar in cambio ostaggi

Potrebbe essere una svolta, oppure l'ennesima occasione mancata per imboccare la strada che conduce a una tregua nella striscia. Israele pensa a un salvacondotto, a un via d'uscita sicura da Gaza per Yaya Sinwar, ricercato numero uno dell'Idf nonché capo politico di Hamas dopo l'uccisione di Isamil Haniye, in cambio della liberazione dei 101 ostaggi ancora prigionieri tra le rovine dell'exclave. La proposta, annunciata dai vertici dell'esercito, rappresenta sicuramente una novità assoluta per il governo Netanyahu, che soltanto pochi giorni fa ribadiva l'obiettivo di eliminare fisicamente Sinwar.