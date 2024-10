Israele, polizia arresta cinque palestinesi: l'irruzione in una casa in piena notte

La polizia israeliana e il servizio di sicurezza interno Shin Bet hanno dichiarato di aver arrestato cinque palestinesi a Tayibe, nel nord dello Stato ebraico, accusati di essere associati al gruppo dello Stato Islamico. Gli uomini finiti in manette sono sospettati di organizzare un attentato in un centro commerciale di Tel Aviv. Senza fornire prove, i militari hanno fatto sapere che i cinque erano attivi online e discutevano di come piazzare un'autobomba. Le immagini mostrano il momento in cui gli agenti sono entrati in azione, irrompendo con le armi in un'abitazione.