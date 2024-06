Israele, parla Noa: "Non dimenticare i rapiti"

Migliaia di persone sono di nuovo scese in piazza questa sera in molte località di Israele per protestare contro la coalizione di governo e a sostegno del rilascio degli ostaggi. A Tel Aviv, durante il raduno nella 'piazza degli ostaggi' è stato proiettato un messaggio video di Noa Argamani, la ragazza simbolo della tragedia del 7 ottobre salvata dalla prigionia di Hamas all'inizio di questo mese. "Non possiamo dimenticare quei 120 ostaggi a Gaza, che aspettano un lieto fine", dice nel filmato, la sua prima dichiarazione pubblica da quando è stata salvata, invitando tutti a ricordare coloro che restano in mano di Hamas a Gaza, incluso il suo compagno Avinatan Or.