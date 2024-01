Israele, media Usa: "Biden sta perdendo la pazienza con Netanyahu"

di Isabella Josca

Il sito israeliano Ynet, citando sempre Axios, ha aggiunto che Netanyahu "sta trascinando la guerra per motivi politici e personali" e che il rilascio dei rapiti "non sia la sua priorità". Le accuse sono state respinte dall'ufficio del premier secondo cui, citato sempre da Ynet, Netanyahu "lavora in ogni modo al rilascio dei rapiti il più rapidamente possibile"