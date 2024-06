Israele, la Corte Suprema: gli ultraortodossi dovranno arruolarsi nell'esercito

La Corte Suprema di Israele ha stabilito all’unanimità che gli ebrei ultra-ortodossi devono arruolarsi nell'esercito e che le yeshivah - le tradizionali scuole ebraiche dedicate allo studio della letteratura rabbinica - non devono ricevere finanziamenti governativi se i loro studenti non si arruolano. È una sentenza storica, che potrebbe avere un impatto sulla stabilità del governo israeliano. I partiti ultra-ortodossi, infatti, sono la seconda forza che compone la coalizione di maggioranza del governo di Bibi Netanyahu. Non c'è ancora una tempistica per la chiamata alle armi, ma è quasi certo che incontrerà una feroce resistenza religiosa