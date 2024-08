Resta alta la tensione in Israrele, dove è attesa da un momento all'altro è l'offensiva degli ayatollah. La diplomazia internazionale ha lavorato, mentre si sono moltiplicati gli appelli dei Paesi europei a Teheran e agli alleati - l'ultimo di Gran Bretagna, Germania e Francia - affinché non lancino un attacco, ma le manovre in corso in medio Oriente fanno temere che un'azione sia imminente.