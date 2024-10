Israele invade il Libano, per gli Usa è un'operazione "giustificata"

"Serve una tregua subito". Così il presidente americano Joe Biden ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se fosse al corrente dell'invasione israeliana in Libano e cosa ne pensasse. Poco dopo la Casa Bianca ha corretto il tiro: "L'operazione è in linea con il diritto di Israele di difendere i propri cittadini. Può essere un rischio e continueremo a discuterne con gli israeliani” ha detto un portavoce. Il timore di Washington, a un mese dalle elezioni, è proprio quello di un escalation che allarghi la guerra a tutta la regione. Per questo gli Stati Uniti stanno continuando gli sforzi diplomatici ma ribadiscono di essere al fianco di Israele: altre migliaia di soldati sono partiti per il Medio Oriente dove sono già schierati oltre 40 mila uomini, due portaerei e centinaia di caccia per scoraggiare l'ingresso nel conflitto di altri attori, a cominciare dall’Iran