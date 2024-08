Israele, il punto sull'attacco dell'Iran

L'Iran potrebbe riconsiderare i suoi piani di attacco contro Israele dopo che gli Stati Uniti hanno inviato le loro truppe nella regione e hanno trasmesso all'Iran messaggi in cui li mettevano in guardia dalle gravi conseguenze per il nuovo governo del presidente Masoud Pezeshkian. È quanto riporta il Washington Post. Il premier israeliano Netanyahu lancia il suo appello: "Serve pazienza, ma siamo pronti, siamo preparati sia per la difesa che per l'attacco".