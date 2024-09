Israele, Gallant: "Hamas non esiste più come formazione militare"

"Hamas non esiste più come forza militare. Dopo 11 mesi le forze di difesa israeliane sono vicine a completare il loro obiettivo nella Striscia" dice il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant, che ricorda come resti in piedi l'obiettivo di eliminare il capo politico Sinwar. Soltanto una settimana fa Gallant era dato per dimissionario a causa degli aspri attriti conNnetanyahu, dopo averlo accusato di lavorare contro il cessate il fuoco, "condannando, così, a morte gli ostaggi". Oggi Gallant ribadisce che l'attenzione dell'esercito si sta spostando verso Nord, al confine con il Libano, lungo il fronte con la potente milizia sciita Hezbollah.