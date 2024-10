Israele espande le operazioni di terra in Libano: basi Unifil in allarme 3

La nuova operazione di terra nella zona occidentale del sud del Libano è in corso. Già in serata l'Idf aveva intimato ai civili di allontanarsi dalla zona costiera. Foto satellitari mostrano una significativa presenza dell'esercito israeliano, che sul campo schiera 15mila soldati e migliaia di mezzi, vicino alla base della forza ONU-unifil, a Maroun al-ras. Proprio la coordinatrice speciale delle nazioni unite per il Libano definisce "a dir poco catastrofico" l'impatto umanitario, della campagna militare, che si aggiunge a quella in corso da 12 mesi a Gaza. Oltre 2 milioni gli sfollati nella Striscia, a cui se ne aggiungono un altro milione e 200mila a nord della linea blu