Israele, raffica di droni esplosivi da Hezbollah sull'alta Galilea

Israele ha ordinato ai palestinesi l'evacuazione dell'area umanitaria a Khan Younis, nel sud della Striscia, sostenendo che in quella zona ci sarebbe un'altra base per il lancio di missili da parte di Hamas. La decisione arriva dopo il massacro alla scuola di Al-Taba'een, a Gaza City, quando tre missili israeliani hanno colpito l'edificio e la moschea al suo interno. Il direttore dell'ospedale Al-Ahli, dove sono state ricoverati molti feriti, ha fatto sapere che sono morte circa 80 persone. L'Idf sostiene che la scuola fosse un centro comando di Hamas e ha rilasciato una lista di 20 combattenti che sarebbero stati colpiti dal raid. In serata Hezbollah ha lanciato una raffica di droni esplosivi sul nord di Israele.