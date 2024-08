Israele, Blinken: "Netanyahu accetta il piano, ora tocca a Hamas"

"Israele accetta il piano, ora tocca ad Hamas", queste le parole del segretario di Stato americano Anthony Blinken, che ha lasciato Israele per spostarsi in Egitto e Qatar. Qui proseguirà il suo lavoro diplomatico. Intanto il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha detto: "Non ci ritireremo dall'asse di Filadelfia in nessun caso, ho informato Blinken che continueremo fino alla distruzione di Hamas". Il ritiro dal corridoio Filadelfia, tra Gaza e l'Egitto, è uno dei punti chiave dei colloqui per l'accordo sulla tregua e il rilascio degli ostaggi. Hamas ha chiesto il ritiro completo dell'Idf.