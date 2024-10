Israele attacca l'Iran, colpiti siti militari e radar

Israele ha colpito l'Iran per più di tre ore. Tre diverse ondate, durante le quali sono state attaccate basi militari, sistemi di difesa aerea, impianti di produzione missilistica e lanciatori di missili terra-terra. Il primo vicepresidente iraniano Mohammad Reza Aref ha dichiarato che "il potere dell'Iran umilierà i nemici della madrepatria". Successivamente l'Iran ha informato Israele attraverso un intermediario straniero che non risponderà all'ondata di attacchi sul suo territorio, scrivono i media arabi. Gli Usa hanno esortato l'Iran a smettere di attaccare Israele per fermare l'escalation.