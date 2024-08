Iran: "Puniremo Israele, ma non vogliamo l'escalation"

Prima un'apparente frenata dal ministero degli Esteri: puniremo Israele, ma non vogliamo l'escalation, non cerchiamo una guerra regionale. Poi l'accelerata da parte dei pasdaran: Israele si pentirà e pagherà, i sionisti si stanno scavando la fossa dove saranno seppelliti. l’Iran manda segnali contrastanti - forse parte della strategia - quando l'attacco per vendicare l'uccisione del leader politico di hamas ismail haniyeh sembra imminente: oggi stesso o entro 48 ore al massimo ha detto il segretario di stato americano Blinken, anche se, secondo media israeliani, è impossibile fare qualsiasi previsione.