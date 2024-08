Iran prende tempo, incognita Hezbollah: è una tattica?

Netanyahu, in un'intervista al Time, per la prima volta si scusa con gli israeliani per l'attacco del 7 ottobre: "Mi dispiace profondamente che sia successa una cosa del genere". L'Iran da una parte prende tempo, dall'altra continua a diffondere messaggi minacciosi che preludono a una reazione dopo l'uccisione del leader Ismail Haniyeh a Teheran. Resta l'incognita di Hezbollah che potrebbe colpire in modo indipendente.