L'Iran minaccia: "La nostra reazione sarà definitiva e ben calcolata"

Diplomazia al lavoro per scongiurare nuove minacce in Medioriente. L'Iran ribadisce: "La nostra reazione sarà definitiva, misurata e ben calcolata", sottolinea il ministro degli esteri di Teheran. Entro tre giorni potrebbe arrivare la resa dei conti fra Iran e Israele, accusato di aver ucciso tre settimane fa il capo Hamas con un attentato a Teheran. Per evitare questa nuova escalation, il premier del Qatar corre nella capitale iraniana. Mentre, sull'altro fronte, gli Stati Uniti annunciano che "i negoziati su Gaza riprenderanno".