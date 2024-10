Iran, atteso l'attacco missilistico israeliano

Secondo il Washington Post l'attacco di Tel Aviv a Teheran potrebbe avvenire prima delle elezioni americane del 5 novembre. In risposta alle indiscrezioni del quotidiano, l'ufficio di Netanyahu ha affermato che la decisione sui piani di ritorsione contro l'Iran per l'attacco missilistico del primo ottobre sarà presa "in base alle esigenze di Israele".