Indonesia, il baciamano di Papa Francesco all'Imam: "Uniti per la pace"

Papa Francesco ha incontrato a Giacarta l'Imam della moschea Istiqlal, Nasaruddin Umar, con il quale ha lanciato un appello congiunto all'amicizia interreligiosa e alla causa comune per impegnarsi nella pace e nella protezione dell'ambiente, al centro della missione papale in Indonesia. Presenti all'incontro interreligioso anche i rappresentanti delle altre religioni ufficialmente riconosciute in Indonesia: islam, buddismo, confucianesimo, induismo, cattolicesimo e protestantesimo. Il Pontefice e l'Imam si sono recati insieme all'ingresso del "Tunnel dell'amicizia", un sottopassaggio che collega la moschea alla vicina cattedrale cattolica di Nostra Signora dell'Assunzione.