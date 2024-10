India-Spagna, Modi e Sanchez inaugurano stabilimento di aerei militari

Il primo ministro indiano Narendra Modi e il suo omologo spagnolo Pedro Sanchez hanno inaugurato il primo stabilimento privato di aerei militari in India, dando impulso alle ambizioni di Nuova Delhi di incrementare la produzione locale nelle industrie della difesa e dell'aerospazio. Sanchez è stato accolto nel Paese con un roadshow nella città di Vadodara, nello Stato del Gujarat. I due leader hanno poi inaugurato il Tata Aircraft Complex, il polo produttivo che produrrà l'aereo militare da trasporto Airbus C-295 in collaborazione con Airbus Spagna e che sarà utilizzato dalle forze aeree indiane. Sanchez ha dichiarato che il progetto è un trionfo della visione di Modi "di trasformare l'India in una centrale industriale e in un polo di attrazione per gli investimenti e la collaborazione tra imprese".