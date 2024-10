Inchiesta hacker, si muove il Copasir

Il Copasir chiede le carte dell'inchiesta sui dossieraggi. Il Comitato per la sicurezza vuole vederci chiaro su un eventuale coinvolgimento dei servizi segreti, anche quelli stranieri. Le opposizioni sollecitano il premier Meloni a riferire in parlamento. "Spieghi, - attaccano i dem, - come è possibile che siano stati violati dati riservati sulle più alte cariche dello Stato". Conte vuole spiegazioni su questo grave squarcio di illegalità. Matteo Renzi, anche lui spiato, si costituirà parte civile.