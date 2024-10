Inchiesta conti correnti, Meloni: "Dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano"

"Dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano". E' la parafrasi social di Giorgia Meloni per denunciare con diplomazia e un pizzico di sarcasmo l'ultima scandalosa spiata di cui è vittima, insieme a 3.500 persone. A lanciare la notizia in prima pagina è il quotidiano “Domani”. Violati migliaia di conti bancari. Tra quelli di ministri, sportivi, magistrati, personaggi più o meno noti, a fare scalpore c'è pure quello della premier. Tutti clienti di Intesa/San Paolo su cui un ormai ex dipendente del primo gruppo bancario italiano, aveva scatenato le proprie illegali attenzioni, con finalità ancora ignote.