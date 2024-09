Incendio a Milano, rogo all'ottavo piano di un palazzo in via Trasimeno

Incendio all'alba in via Trasimeno, a Milano. L'allarme ai vigili del fuoco è arrivato alle 5:30 per un rogo all'ottavo piano di un palazzo, partito da un bilocale dove si trovava una giovane che, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite ma è stata affidata alle cure del personale medico per aver inalato i fumi prodotti dalla combustione. Inizialmente, per precauzione, erano state fatte evacuare le famiglie nell'edificio di 19 piani ma piano piano sono state fatte rientrare. La situazione è sotto controllo grazie all'intervento di sette squadre dei vigili del fuoco. Al momento sono stati dichiarati ancora inagibili in via precauzionale il settimo e nono piano.